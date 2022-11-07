İhracat rakamları hız kesmiyor! 210 milyar dolara dayandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 209,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bakan Muş açıklamasında, "İhracatımız 2022 Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 209,5 milyar dolar oldu" dedi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu yıl da uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele alanında rekor yakalamalara imza atıldığını belirterek, "Gürbulak Gümrük Kapısında biri 1 ton 18 kilo diğeri 622 kilo olmak üzere ile tüm zamanların en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin yakalamalarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.