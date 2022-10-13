Bakan Bilgin’den EYT kapsamı ve 2023 asgari ücret açıklaması!

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı hakkında dikkat çeken açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.
Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla sabah saatlerinde başlayan forumda Bakan Bilgin, İş Güvenliği ile ilgili bir proje adına protokol imzaladı.
"ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE ENFLASYONUN TAHRİBATINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"
Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e takabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE 5.500 TL'YE YÜKSELDİ
Asgari ücret halen 5 bin 500 lira civarında bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.
"EYT ÇALIŞMASI KAPSAMLI BÜTÜN SORUNLARI AŞMAYA YÖNELİK"
EYT kapsamı ile ilgili konuşan Bakan Vedat Bilgin, "Yoksulluk sınırını 20-25 bin açıklayan araştırma şirketleri var bunlar bilimsel temellerden yoksun açıklamalar. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" dedi.
"EKİM-KASIM-ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI ASGARİ ÜCRET İÇİN KISTAS OLACAK"
Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:
"Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.Yasal süreç belli. Ekim-kasım-aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz."
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Başkan Recep TayyipErdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.