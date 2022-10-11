TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank’tan milyonları heyecanlandıracak açıklama

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, milyonların en merak ettiği soru olan, 'TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Varank'ın açıklaması heyecan yarattı. Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.