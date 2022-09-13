Apara Haberler SON DAKİKA: TOKİ'ye başvurular nasıl yapılacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı: İşte sosyal konut için yetkili olan bankalar
Giriş Tarihi: 13.9.2022 17:13 Son Güncelleme: 13.9.2022 19:24

SON DAKİKA: TOKİ'ye başvurular nasıl yapılacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı: İşte sosyal konut için yetkili olan bankalar

SON DAKİKA: TOKİ’ye başvurular nasıl yapılacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı: İşte sosyal konut için yetkili olan bankalar

Son dakika haberi...Türkiye tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi için başvurular yarın başlıyor. Peki TOKİ'ye başvrular nasıl yapılacak? Sosyal konut başvurusu ve peşinatı ne kadar? Hangi bankalar sürecin içinde olacak? TOKİ Başkanı Ömer Bulut detayları tek tek açıkladı.

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut ve arsa satışı başvurularının yarın başlayacağını ve Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılcak. TOKİ Başkanı merak edilen soruları yanıtladı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Para'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği sosyal konut projesi için başvuru sürecini konusunda detayları verdi. İşte Bulut'un o açıklamaları:

Bu sosyal konut projesi Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir seferde yapılan en büyük kampanya. 100 bin de arsa üretmek suretiyle burada insanlara kendi evini kendisi yapma imkanı sağlıyoruz.

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SON DAKİKA: TOKİ'ye başvurular nasıl yapılacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı: İşte sosyal konut için yetkili olan bankalar
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