THY UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu

THY, 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşan, sosyal medyada ise 28 milyar etkileşimle en çok takip edilen spor etkinliklerinden UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu.
DÜNYADAKİ İLK HAVAYOLU OLDU
THY, böylece 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda finali gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu.
Anlaşma kapsamında THY'nin maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi Finalleri'nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.
HEYECAN DUYUYORUZ
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sponsorluk ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi ile gerçekleştirdikleri sponsorluktan heyecan duyduklarını belirterek "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markamızı da yükseklere taşıyoruz. Bu sponsorlukla Türk Hava Yolları markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023'te de tüm dünyayı İstanbul'da buluşturacağız. Sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önemli spor organizasyonlarında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu
ANLAŞMANIN İSTANBUL'DAKİ FİNAL YILINDA OLMASINDAN MEMNUNUZ
UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise dünyanın en önemli spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk Hava Yolları ile birlikte yola çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirterek "İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz. Anlaşmanın, bu prestijli turnuvanın finalinin İstanbul'da gerçekleşeceği yılda olmasından dolayı da çok memnunuz. İki marka olarak benzer tutkuları paylaşıyoruz ve ortaklığımız söz konusu olduğunda sınırın gökyüzü olduğuna inanıyoruz"dedi
SES GETİREN SPONSURLUKLAR
EURO 2016'daki resmi havayolu sponsorluğuyla UEFA ile iş birliği yapan dünyadaki ilk havayolu şirketi olan THY F.C. Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, River Plate gibi önemli takımlarla da sponsorluklar gerçekleştirmişti.Kobe Bryant ve Lionel Messi'nin rol aldığı 'The Selfie Shootout' isimli reklam filmi de tüm zamanların en çok izlenen reklamları arasında yer alan THY Turkish Airlines EuroLeague'in 2010 yılından beri isim sponsoru olmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları voleybol, tenis, golf, ragbi, binicilik gibi sporlara da üst seviyede destek sağlıyor.