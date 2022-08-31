Borsa rekor tazelemeye devam ediyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,17 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 3.182,13 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS YÜZDE 0,92'YLE GIDA OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92'yle gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,29'la finansal kiralama, faktoring oldu.