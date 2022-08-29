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Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:44

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yükseldi

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yükseldi

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen önemli bir gösterge olan, Ekonomik Güven Endeksi, temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.



Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti.

EndeksBir önceki aya göre
değişim oranı (%)
TemmuzAğustosTemmuzAğustos
Ekonomik güven endeksi93,494,3-0,21,0
Tüketici güven endeksi68,072,27,46,1
Reel kesim güven endeksi102,5101,4-2,0-1,1
Hizmet sektörü güven endeksi117,8116,2-1,5-1,3
Perakende ticaret sektörü güven endeksi113,4112,9-4,5-0,4
İnşaat sektörü güven endeksi85,086,32,41,5

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Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yükseldi
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