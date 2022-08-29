Brent petrol fiyatında arz endişesi

FED BAŞKANI POWELL'IN, "ŞAHİN" MESAJLARI PETROL TALEBİNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ GÜÇLENDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajlar ekonomi ve petrol talebine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını belirterek, enflasyonla mücadelenin "acı vereceği" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 4 artışla 605'e yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 99,79 ile 100,20 dolar aralığının direnç, 99,38 ile 98,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.