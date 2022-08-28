Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu

2017 yılında filosunda 13 kargo uçağı bulunduran marka, 2022 yılında bu sayıyı yüzde 53,8 artırarak uçak sayısını 20'ye çıkardı. Filodaki genişlemeye bağlı olarak Turkish Cargo'nun kargo uçaklarıyla sefer düzenlediği destinasyon sayısı ise yaklaşık iki katına çıkarak 2022 yılında 100'e ulaştı. Türk Hava Yolları, yolcu taşımacılığında olduğu gibi kargoda da en çok uluslararası noktaya sefer düzenleyen havayolu konumuna ulaştı. Turkish Cargo'nun kurmuş olduğu hava köprüleri sayesinde Türk ihracatçısı GSMH bazında dünyanın yaklaşık yüzde 85 ile direkt olarak ticari bağlantı kurabiliyor.