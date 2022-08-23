Bakan Nebati: Orta Vadeli Ekonomi Planı Eylül’ün ilk haftasında açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtladı.

"BAKAN NEBATİ: EKONOMİK DÜZENLEMELERİ İÇEREN TORBA KANUN TEKLİFİ MECLİSİN AÇILMASIYLA BİRLİKTE SUNULACAK"

Orta Vadeli Ekonomi Planı'nın Eylül'ün ilk haftasında açıklanacağını belirten Bakan Nebati, ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin ise meclisin açılmasıyla birlikte sunulacağını söyledi.

Nebati ayrıca, torba kanunda KYK borçlarıyla ilgili düzenlemenin ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nin yeniden yapılandırılması gibi başlıkların yer alacağını açıkladı.