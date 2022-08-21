Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Ekonomide yeni adımlar masada

Son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ikincisi yarın yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu bir araya getireceği zirvede önemli gündem başlıkları olacak.

Daha önceki toplantıda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmış ve bu başlıklarla ilgili planlanan adımlar bir bir atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

EKONOMİDE YENİ ADIMLAR MASADA

Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.

150 BİN KONUT PROJESİ

Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDEKİ İNDİRİM VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ

Yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Markeleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.