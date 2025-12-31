Kakao talebi zayıfladı, fiyatlar geriledi

Çikolata üretiminin temel girdilerinden biri olan kakao fiyatları yıllık bazda rekor düşeşe doğru ilerliyor.

2024'te tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkan kakao, tatlı üreticilerini fiyat artışına gitmeye zorlamış, bazı firmalar ise kakao kullanımını azaltma yoluna gitmişti. Talepteki zayıflama ve arz fazlası oluşabileceğine yönelik beklentiler, bu yıl piyasada daha ılımlı bir seyir oluşmasına yol açtı.

Londra'da yüzde 52'yi aşan bir seviyede geriledi. New York'ta ise yıllık bazda rekor düşüşe doğru ilerliyor.

Piyasa oyuncuları, geçici arz fazlasına işaret eden güçlü teslimatların ardından, dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili'ndeki limanlara ulaşan ürün miktarlarını yakından izliyor.

Ticaret şirketi Hanseatic Cocoa & Commodity Office, yayımladığı notta, "Tatilden kaynaklı Fildişi Sahili'nden zayıf varışlara rağmen bu durumun kalıcı değişikliğe yol açıp açmayacağı belli değil" değerlendirmesinde bulundu.