ECB’nin faizleri sabit bırakması bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde indirim kararının ardından piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak karara çevrildi. ECB, bugün TSİ saat 16:15'te faiz kararını açıklayacak. 16:45'te ise ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek.

3 TEMEL POLİTİKA FAİZİ KARARI NE OLACAK?

ECB'nin politika faizlerini sabit bırakması ve yakın vadede faiz indirimi konusunda sınırlı sinyal vereceği tahmin ediliyor. Euro bölgesinde son büyüme verilerinin ECB tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi, ABD tarifelerine ihracatçıların beklenenden daha iyi uyum sağlaması ve Almanya'da iç talebin güçlenmesiyle imalat sektöründeki zayıflığın dengelemesi, enflasyon da ise hizmet sektöründeki fiyat artışlarının etkisiyle ECB'nin %2 hedefi civarında seyrediyor ve bu seviyelerde kalması bekleniyor.

ECB'nin bu yöndeki kararı geçen yıl hazirana kadar politika faizini %4'ten %2'ye indiren gevşeme sürecinin fiilen sona erdiğine işaret edeceği tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin çoğu, ECB'nin 2026 ve 2027 boyunca faizleri mevcut seviyelerde tutacağını öngörüyor.

ECB Ekim ayındaki son toplantıda beklentilerle paralel olarak faiz oranını yüzde 2 oranında sabit bırakmıştı. Politika faizini yüzde 2,15 seviyesinde, gecelik borç verme faizini de yüzde 2,40'da seviyesinde kalmıştı.