ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizi kararını açıkladı. ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB 3 TEMEL FAİZİ SABİT TUTTU

Mevduat faizi yüzde 2, ana refinansman faizi yüzde 2,15, marjinal fonlama faizi ise yüzde 2,40 olarak uygulanmaya devam edilecek.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Karar metininde ekonomik büyümenin özellikle iç talep kaynaklı olduğunu belirten ECB, 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,2 yüzde 1,4'e, 2026 büyüme beklentisini yüzde 1'den yüzde 1,2'ye, 2027 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e yükseltti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GÜNCELLENDİ

2025 yılı enflasyon beklentisi bir önceki tahminine paralel olarak yüzde 2,1 olarak bırakılırken, 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a yükseldi. 2027 yılı enflasyon beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'a gerilerken 2028 yılı enflasyon beklentisi yüzde 2 oldu.