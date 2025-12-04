JPMorgan ve Goldman Sachs’tan Fed faiz indirimi beklentisi

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed'den faiz indirimi beklentileri güçlenirken, JPMorgan ve Goldman Sachs tahminlerini açıkladı.

JP MORGAN FED'DEN İKİ İNDİRİM BEKLİYOR

JPMorgan baş ekonomisti Michael Feroli, istihdamda süregelen yavaşlamanın artık göz ardı edilemeyecek düzeye ulaştığını belirterek Aralık 2025 ve Ocak 2026'da Fed'in faiz indirimine gideceği tahmininde bulundu. Feroli, bu indirimlerin ardından para politikasında yeni genişlemeler için alanın sınırlı olduğunu belirtti.

GOLDMAN: İNDİRİMİ RAYINDAN ÇIKARACAK BİR TAKVİM YOK

Goldman Sachs Araştırma Ekibi, Aralık'ta faiz indirimi beklentisinin güçlü olduğunu, ancak 2026 para politikası görünümünün daha belirsiz olduğunu belirtti.

Goldman Sachs Research baş ekonomisti Jan Hatzius raporda çok gecikmeli Eylül iş raporu sonuçlarının soğuyan bir işgücü piyasasının işaretlerini gösterdiğini ve gelecek ay yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık bir indirim için yolu açmış olabileceğini vurguladı.

Bir sonraki iş raporunun 16 Aralık'ta, tüketici fiyat enflasyonu verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağını belirten Hatzius, "10 Aralık'taki bir indirimi rayından çıkaracak takvimde pek bir şey yok" dedi.

Goldman Sachs, tarifelerin etkisinin azalması, vergi indirimleri ve daha kolay finansal koşullar nedeniyle ABD ekonomik büyümesinin 2026'da %2-2.5'e hızlanacağını öngörüyor.