Fitch’ten Japonya’ya kredi notu riski için uyarısı

Japonya, büyük bir teşvik paketini finanse etmek için kısa ve orta vadeli tahvil ihracını artırmaya hazırlanıyor. Devlet tahvili satışlarından yaklaşık 7 trilyon yen daha fazla gelir elde etmeyi bekleyen Japonya'ya Fitch Ratings'ten uyarı geldi.

Fitch Ratings, son teşvik paketinin, "orta vadede mali politikada önemli bir gevşeme temsil etmesi ve devlet borcu/GSYİH yörüngesinde yukarı yönlü baskı oluşturması durumunda" Japonya'nın "A" egemen borç notuna yönelik riskleri artırabileceğini söyledi.

Fitch açıklamasında, "Japonya'nın geniş yerli yatırımcı tabanı, kademeli para politikası sıkılaştırmasına rağmen nispeten düşük tahvil getirilerini ve hükümetin finansman kapasitesini desteklemeye devam ediyor. Yine de, sürekli yüksek oranlardan kaynaklanan riskler zamanla yoğunlaşacaktır" ifadesini kullandı.