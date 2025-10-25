Trump: Kanada hile yaptı ve yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Kanada'yı "hile yapmakla" suçladı. Trump, paylaşımında Kanada'nın Ronald Reagan'ın tarifelere karşı olduğu yönünde sahte bir reklam yayınladığını öne sürerek, "Aslında Reagan ülkemiz ve ulusal güvenliğimiz için tarifeleri severdi" dedi.

Trump, Kanada'nın ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke tarihindeki en önemli kararlardan biri üzerindeki sürece "yasadışı biçimde etki etmeye çalıştığını" iddia etti.

Kanada'nın uzun süredir tarifelerde haksızlık yaptığını savunan Trump, "Çiftçilerimize yüzde 400'e varan oranlarda vergi uyguladılar. Artık ABD'den faydalanamayacaklar," ifadesini kullandı.

Trump, paylaşımını "Bu sahtekârlığı ortaya çıkardığı için Ronald Reagan Vakfı'na teşekkürler. Amerika'yı yeniden yüceltelim!" sözleriyle tamamladı.