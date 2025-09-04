Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 Ağustos ile biten haftada 82 milyar 242 milyon 269 bin lira artarak 25 trilyon 26 milyar 234 milyon 666 bin liradan 25 trilyon 108 milyar 476 milyon 934 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,2 artışla 14 trilyon 30 milyar 767 milyon 139 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,1 azalışla 7 trilyon 908 milyar 254 milyon 636 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 231 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 193 milyar 346 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 29 Ağustos itibarıyla 4 milyar 49 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2 artarak 4 trilyon 942 milyar 43 milyon 471 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 608 milyar 212 milyon 928 bin lirası konut, 53 milyar 344 milyon 805 bin lirası taşıt, 1 trilyon 839 milyar 760 milyon 484 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 440 milyar 725 milyon 254 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Ağustos ile biten haftada 230 milyar 812 milyon 540 bin lira artarak 19 trilyon 964 milyar 121,5 milyon liraya yükseldi.