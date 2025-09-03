Apara Gündem Ağustos ayı enflasyonu belli oldu
Giriş Tarihi: 3.09.2025 10:12 Son Güncelleme: 3.09.2025 10:15

Ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %33,28 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28 artış, ulaştırmada %24,86 artış ve konutta %53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,97, ulaştırmada %4,10 ve konutta %8,12 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %3,02 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,02 artış, ulaştırmada %1,55 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,72, ulaştırmada %0,24 ve konutta %0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,71 ARTTI, AYLIK %2,07 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,07 artış olarak gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağustos ayı enflasyonu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz