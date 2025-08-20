Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Çin, kredi talebinin zayıfladığı ve ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair işaretlere rağmen, Ağustos ayında da gösterge faiz oranlarını üst üste üçüncü kez sabit tuttu.

Çin Merkez Bankası (PBOC), bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,0'da, beş yıllık oranı ise %3,5'te sabit bıraktı. Reuters'ın 23 piyasa katılımcısıyla yaptığı ankete göre, tüm katılımcılar bu kararı öngörmüştü.

Bu karar, Pekin'in geniş çaplı parasal gevşeme yerine, hedefli ve yapısal desteklere yönelme stratejisini yansıtırken, yetkililer ekonomi genelinde faiz indiriminden kaçınarak belirli sektörlere odaklanmayı tercih ediyor. Hükümet, özellikle tüketici odaklı işletmeler için faiz sübvansiyonları ve emlak sektörüne özel finansal teşvikler gibi tedbirlerle büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Temmuz ayında yuan cinsinden yeni krediler 20 yıl sonra ilk kez daralırken, sanayi üretimi ve perakende satışlar da genel bir ekonomik yavaşlamaya işaret etti. Ancak Merkez Bankası, son para politikası raporunda "ılımlı gevşek" bir duruş sürdüreceğini belirtirken, bankacılık sisteminde atıl kalan fonlara karşı da uyarıda bulundu.

ABD ile ticaret gerilimlerinin azalması ve gümrük vergilerine ilişkin 90 günlük ek uzlaşma da agresif teşvik adımlarına olan aciliyeti azaltmış görünüyor. Yine de bazı ekonomistler yılın ilerleyen dönemlerinde LPR'de 10 baz puanlık bir indirim ve bankaların zorunlu karşılık oranında (RRR) 50 baz puanlık bir kesinti bekliyor.

Yetkililer, mevcut politikaların uygulanmasının sürdürülmesi ve gerektiğinde daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurgularken, politika istikrarının korunmasının da önemine dikkat çekiyor.

Öte yandan, resmi People's Daily gazetesi, makro politikalar konusunda çabaların sürdürülmesi ve uygun zamanda artırılması gerektiğini vurguladı.