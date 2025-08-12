Apara Gündem TCMB haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:25 Son Güncelleme: 12.08.2025 10:30

TCMB: Haziran ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 579 milyon dolar fazla vermiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyurdu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.579 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.476 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etmişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahminlerini de açıklamıştı.

