Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:03

Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi

Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi

Avustralya Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faizi 25 baz puan indirdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek %3,85'ten %3,60'a çekti.

Bu kararla birlikte, RBA'nın yıl başından bu yana gerçekleştirdiği toplam faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.

Banka'dan yapılan açıklamada, enflasyonun 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düştüğü ve yüksek faiz oranlarının toplam talebi dengelemeye yardımcı olduğu belirtildi. Haziran çeyreğinde yıllık bazda çekirdek enflasyon %2,7'ye gerilerken, manşet enflasyon %2,1 olarak gerçekleşti.

Küresel ekonomideki belirsizliklerin devam ettiği ancak daha aşırı senaryolardan kaçınılabileceği ifade edildi. Yurt içinde ise özel talebin kademeli olarak toparlandığı, hane halkı gelirlerinin arttığı ve finansal koşulların iyileştiği gözlemlendi. İşgücü piyasası koşulları bir miktar gevşese de, bazı sektörlerde işgücü bulunabilirliğinin hala bir kısıt oluşturduğu kaydedildi.

RBA Yönetim Kurulu, çekirdek enflasyonun %2-3 hedef aralığının orta noktasına doğru gerilemesi ve işgücü piyasası koşullarının beklentiler doğrultusunda hafiflemesi nedeniyle ek bir parasal genişlemenin uygun olduğuna karar verdi.

Kurul, belirsizlik seviyesinin yüksek olması nedeniyle görünüme karşı temkinli olduğunu ve küresel gelişmelerin Avustralya'daki faaliyet ve enflasyon üzerinde önemli etkileri olması durumunda para politikasının kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı. Banka, veri akışını ve risk değerlendirmelerini dikkatle takip ederek kararlarını yönlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

