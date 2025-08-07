CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kazanan altın, güvenli liman arayanların tercihi olmaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dalgalanma sürüyor. İşte 7 Ağustos 2025 tarihli altın fiyatları…
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 4.406,94
SATIŞ(TL) 4.407,74
ALIŞ(TL) 7.185,00
SATIŞ(TL) 7.230,00
ALIŞ (TL) 14.370,00
SATIŞ (TL)14.461,00
ALIŞ(TL) 29.297,00
SATIŞ(TL) 29.740,00
ALIŞ(TL) 4.009,19
SATIŞ(TL) 4.213,28
ALIŞ(USD) 3.381,11
SATIŞ(USD) 3.381,47