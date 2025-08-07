Apara Gündem CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 7.08.2025 14:26

Altın piyasasında dalgalanma sürerken, haftanın dördüncü günü itibarıyla güncel altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metalde inişli çıkışlı grafik devam ederken, Kapalıçarşı ve serbest piyasa verileri de dikkatle inceleniyor.Peki, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gram altın kaç TL oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte tam, yarım, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve ons altının canlı alış-satış fiyatları…

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kazanan altın, güvenli liman arayanların tercihi olmaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dalgalanma sürüyor. İşte 7 Ağustos 2025 tarihli altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.406,94

SATIŞ(TL) 4.407,74

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.185,00

SATIŞ(TL) 7.230,00

YARIM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 14.370,00

SATIŞ (TL)14.461,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 29.297,00

SATIŞ(TL) 29.740,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.009,19

SATIŞ(TL) 4.213,28

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.381,11

SATIŞ(USD) 3.381,47

