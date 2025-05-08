BoE faizleri düşürmeye hazırlanıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı baskı nedeniyle faiz indirimine hazırlanıyor.

Başkan Andrew Bailey ve BoE'deki meslektaşları uzun zamandır borçlanma maliyetlerini düşürmek için kademeli ve dikkatli bir yaklaşımın gerekliliğini vurguluyor ve çoğu analist, görünümle ilgili belirsizliğin boyutu göz önüne alındığında bunun devam edeceğini söylüyor.

BoE geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana sadece üç kez faiz indirimine gitti ve istihdam piyasasındaki enflasyonist ısınmaya ilişkin endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan daha yavaş hareket etti.

İngiltere ekonomisi güçlü olmaktan uzak olsa da, bu yılki büyümesi Almanya ve Fransa'dan daha hızlı olacak gibi görünüyor.

Ancak Bailey son zamanlarda küresel ticaret gerilimindeki artışın ekonomi üzerindeki risklerini vurguladı.

BoE'nin bugün günü çeyrek puanlık bir indirim daha yapması bekleniyor ve yatırımcılar 2025 yılı sonuna kadar üç indirim daha yapılacağını ve bu sayede gösterge faiz oranının %4,5'ten %3,5'e düşeceğini neredeyse tamamen fiyatlamış durumda.