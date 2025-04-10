Apara Gündem Yıl sonu enflasyonu hedefin altına düşebilir
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:08 Son Güncelleme: 10.04.2025 13:16

Yıl sonu enflasyonu hedefin altına düşebilir

Yıl sonu enflasyonu hedefin altına düşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonunun hedefin 1 ile 1,6 puan altında olacağını vurgulayarak "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından gazetecilerin, Trump'ın açıklamaları sonrası Brent petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur." ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Yıl sonu enflasyonu hedefin altına düşebilir
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