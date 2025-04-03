Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mart ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."
Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2025
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir… pic.twitter.com/vHzBlkPpvC