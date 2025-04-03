Apara Gündem Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
Giriş Tarihi: 3.04.2025 12:53 Son Güncelleme: 3.04.2025 12:54

Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğunu bildirerek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mart ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."

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Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
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