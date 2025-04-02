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Giriş Tarihi: 2.04.2025 11:24 Son Güncelleme: 2.04.2025 11:39

Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu

Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

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Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu
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