Fed üyesi Barkin: Faiz indiriminin zamanlaması enflasyona bağlı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, herhangi bir faiz indiriminin zamanlamasının enflasyona bağlı olacağını ve daha yüksek tarifelerin iş piyasasına zarar verebileceğinden de endişe duyduğunu söyledi.

Barkin, bir televizyon kanalına verdiği bir röportajda "Her ikisinden de endişeli olduğumu söyleyebilirsiniz. Şu anda çok fazla belirsizlik var ve bunun nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Barkin, "Faiz indirimleri konusunda acele etmiyorum; Fed başkanının söylediği gibi, nasıl olacağını bekleyip görelim." şeklinde görüş belirtti.

Richmond Fed Başkanı, bu yıl için kaç faiz indirimi hesapladığını söylemenin zamanı olmadığını ifade etti.