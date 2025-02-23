Yeni tertip 10 ve 100 TL’ler bugün tedavüle giriyor

TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a

ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz

kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.