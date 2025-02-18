Türkiye’de işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde 2023'ün aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 22,5 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 1. Çeyrek 11 9,9 8,8 2. Çeyrek 10,7 9,7 8,8 3. Çeyrek 10 9,2 8,7 4. Çeyrek 10,2 8,8 8,6

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67 iken, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 54,2'ye yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 36 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artışla yüzde 28 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: