ECB üyesinden "nötr" faiz oranı değerlendirmesi

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikayı kademeli olarak gevşetmesi ve tanımlanması zor bir "nötr" faiz oranını hedeflememesi gerektiğini, ancak küresel bir ticaret savaşının patlak vermesi halinde Avrupa için savaşmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

ECB'nin geçtiğimiz Haziran ayından bu yana beş kez faiz indirimine gitmesi ve ekonomideki kötü gidişat nedeniyle önümüzdeki aylarda daha da fazla faiz indirimine gideceğinin sinyalini vermesi, %2.75 olan gösterge faiz oranını ne kadar düşürebileceğine dair spekülasyonları körüklüyor.

Ekonomistler, büyümeyi ne canlandıran ne de yavaşlatan nötr faiz oranını goldilocks duruşu olarak görüyor.

ECB geçen hafta bu seviyenin %1.75 ila %2.25 arasında olabileceğini gösteren bir araştırma raporu yayınladı. Ancak Nagel, birçok meslektaşı gibi, merkez bankası dilinde "r-star" olarak da adlandırılan nötr oranı küçümsedi ve kesin seviyesi konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında çok kullanışlı olmadığını savundu.

Nagel Londra'da yaptığı bir konuşmada "Nötr orana ne kadar yaklaşırsak, kademeli bir yaklaşım benimsemek o kadar uygun hale geliyor" dedi.

Nagel, Bundesbank'ın nötr oran için kendi tahmininin %1,8 ile %2,5 arasında olduğunu, bu bandın o kadar geniş olduğunu ki bir sonraki indirimin ECB'yi zaten nötr orana götürebileceğini ya da hala birkaç adım uzakta olabileceğini sözlerine ekledi.