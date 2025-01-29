Apara Gündem Gundlach: Fed'in yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir kararı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:04 Son Güncelleme: 29.01.2025 09:04

Gundlach: Fed'in yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir kararı

Gundlach: Fed’in yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir kararı

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach Fed'in yaklaşan faiz kararının son yılların en öngörülebilir kararı olduğunu açıkladı.

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach'a göre, Fed'in yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir "değişiklik yok" kararı.

Fed'in Çarşamba günkü toplantıda ezici bir çoğunlukla faizleri sabit tutması beklenirken, yatırımcılar Başkan Jerome Powell'ın Mart ayındaki toplantıda potansiyel bir indirim sinyali vereceği umuduyla ABD Hazine tahvilleri üzerindeki yükseliş bahislerini artırdı.

Gundlach, Powell'ın basın toplantısının odak noktasının fiyat istikrarı ve tam istihdamdan oluşan ikili görev tanımı olması gerektiğini, zira bu ikisi arasında artık bir gerilim olduğunu söyledi.

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Gundlach: Fed'in yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir kararı
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