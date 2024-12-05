Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir tv programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, EKSİLERDE DEĞİL BÜYÜME SÜRECİNİ DEVAM ETTİRİYOR"

"Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Bu çerçevede yıl sonu tahmininiz nasıl? İşler, enflasyonla mücadelede arzu edilen seviyede mi gidiyor?" sorusu üzerine Yılmaz, rakamlara bakıldığında Türkiye'nin doğru bir yolda, istikamette ilerlediğinin görüldüğünü söyledi.

Gelecek dönemde de dezenflasyon sürecinin devam edeceğini belirten Yılmaz, "Türkiye, belli bir vade içinde yeniden tek haneli rakamlara ulaşacaktır. Bu tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar kararlı, koordineli bir şekilde ve çok boyutlu politikalarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece para politikası değil maliye politikasıyla, kamuda ve özel sektörde verimliliği, rekabet gücünü artırıcı politikalarla, dönüşümlerle bu programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Özellikle üçüncü çeyrek büyüme verisinin açıklanmasının ardından 'Türkiye, bir teknik resesyona girdi.' yorumları yapanlar var. Bu görüşe katılmayanlar da var. Bu konuda siz ne söylersiniz?" sorusuna karşılık, "Üçüncü çeyrek verilerinde yüzde 2,1 büyüme sağlandı. 17 çeyrektir kesintisiz büyümemiz devam ediyor. Ana tablomuz budur bizim. Türkiye, eksilerde değil aksine büyüme sürecini devam ettiriyor. İkinci çeyrekte biraz beklentilerin altında oldu ama dördüncü çeyrekle ilgili gördüğümüz öncü göstergelere baktığımızda bir miktar daha toparlanma görüyoruz." cevabını verdi.

Ekonominin büyüme sürecinin dördüncü çeyrekte de devam etmesini beklediklerini anlatan Yılmaz, dünyadaki gelişmelere rağmen Türkiye'nin bu yılın 9 ayında yüzde 3,2 büyüdüğünü, dinamizmini koruduğunu kaydetti.

Geriye dönük yıllıklandırılmış 12 aylık büyümenin ise yüzde 3,6 olduğunu belirten Yılmaz, "Bizim yıl sonu tahminimiz OVP'de yüzde 3,5. Bir miktar aşağı yönlü riskler oluşturdu bu üçüncü çeyrek verisi ama dördüncü çeyrekle bunun belli bir oranda telafi edileceğine inanıyoruz." dedi.

"ASGARİ AYLIK ALAN EMEKLİMİZLE İLGİLİ DE MUTLAKA BİR ÇALIŞMA YAPILACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Çok değişik görüşler var. Nasıl bir zam politikası olacak?" sorusu üzerine Yılmaz, "10 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak, en geç aralık sonuna kadar da bu konu netleştirilmiş olacak. Asgari ücret, minimum ücrettir. 'Bundan daha aşağısı olmaz.' denen bir ücrettir. Bundan daha fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor. Keşke özel sektörde, başka alanlarda imkanı olan herkes daha fazla verse." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete 2023'te yüzde 100'den fazla, 2024'te ise yüzde 50'ye yakın artış yapıldığını, tarihi bir kararla asgari ücretin vergi dışı tutulduğunu anımsatan Yılmaz, "Sadece asgari ücreti vergi dışı tuttuğumuz için bu yıl yaptığımız vergi harcaması 677 milyar Türk lirası. Gelecek yıl 850 milyar liradan bahsediyoruz. Kişi başına bunun ne anlam ifade ettiğine baktığımızda vazgeçilen gelir vergisi 35 bin 505 lira, damga vergisi 1822 lira. Bu, sadece asgari ücretli değil asgari ücrete kadar tüm gelirlerden kamunun vazgeçtiği vergiler." dedi.

Yılmaz, asgari ücretle ilgili çalışanların ve özel sektörün talepleri doğrultusunda bir rakamın şekilleneceğini söyledi.

"Yılbaşı memur ve emekli için de zam dönemi. En düşük maaşı alan 3,8 milyon emekli için ilave bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine Yılmaz, AK Parti'nin asgari emekli ücreti düzenlemesini getirdiğini, şu anda bunun 12 bin 500 lira seviyesinde olduğunu hatırlattı.

En temel kurallarının vatandaşları enflasyona ezdirmemek olduğunu dile getiren Yılmaz, "O kurallar mutlaka çalışacaktır. Bu 12 bin 500 lira asgari tutarla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Genel artışlarla birlikte asgari aylık alan emeklimizle ilgili de mutlaka bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum ama burada bir kanuni düzenleme gerekiyor." şeklinde konuştu.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEYİCİ BİR YAKLAŞIM"

"Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle motorlu taşıtlar vergisi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan indirim konusunda bir beklenti var. Bu yönde bir adım atılır mı?" sorusuna karşılık Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığının bir indirim yetkisi var. İki denge içinde buna bakılacaktır. Bir taraftan kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan da dezenflasyon politikasına maliye politikasıyla destek ve sosyal talepleri karşılama boyutu var. Bunların arasında bir değerlendirme yapılacaktır. Belli kararlar alınacaktır. Dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergileneceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

"ABD'de ikinci Donald Trump dönemi başlayacak. Bu döneme ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor?" sorusu üzerine Yılmaz, "Çeşitli analizler yapılıyor kabineye alınanların söylemleri, geçmiş birtakım değerlendirmeleri üzerinden. Biz de güzel bir söz var: 'Taç giyen baş akıllanır.' diye. Sorumluluk üstlendikten sonra bu yönetimin somut icraatlarını, politikalarını görmek lazım." dedi.

Yılmaz, ABD ile ilişkilerde Türkiye'nin olumlu bir dönem, pozitif bir gündem istediğini dile getirdi.