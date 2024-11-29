Apara Gündem ECB üyesi Knot: Arz şokları yakından takip edilmeli
Giriş Tarihi: 29.11.2024 08:12

ECB üyesi Knot: Arz şokları yakından takip edilmeli

ECB üyesi Knot: Arz şokları yakından takip edilmeli

ECB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri sabit kaldığı sürece fiyatları yukarı çeken arz şoklarını görmezden gelebileceğini, ancak aşırı sapma tehlikesi varsa güçlü bir şekilde tepki vermesi gerektiğini söyledi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot perşembe günü yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentileri çıpalı kaldığı sürece para politikasının geçici arz şoklarının ötesine bakması, ancak çıpanın atılması riski arttığında agresif bir şekilde dönmesi en uygun yol olabilir" dedi.

Ancak para politikası duruşunu yönlendiren araçlar ile aktarımını destekleyen araçlar arasında daha katı bir ayrım yapılması çağrısında bulunan Knot, "Araç setimiz için böyle yeni bir ayrım ilkesi, etkin alt sınırın dışında hibrit araçlar için daha az kapsam anlamına gelecektir" diye konuştu.

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ECB üyesi Knot: Arz şokları yakından takip edilmeli
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