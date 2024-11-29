ECB üyesi gevşeme için önemli bir alan olduğunu söyledi

ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau'ya göre Avrupa Merkez Bankası'nın artık ekonomiyi kısıtlamasına gerek yok ve hatta faiz oranlarını büyümeyi teşvik edecek seviyelere çekmesi gerekebilir.

Villeroy, borçlanma maliyetlerinin nereye oturacağını söylemek için çok erken olsa da, üretim üzerinde baskı oluşturmayı bırakmadan önce gevşetmek için "önemli bir alan" olduğunu söyledi.

Villeroy, Aralık ayında bir indirim daha yapılmasının neredeyse kesin olduğunu ve yetkililerin önümüzdeki aylarda yapılacak indirimlerin hızı ve boyutu konusunda tüm seçenekleri açık tutmaları gerektiğini vurguladı.

Villeroy, "Yakın gelecekte sürdürülebilir bir şekilde %2 enflasyonda olmamız gerektiğinden ve Avrupa'da hala zayıf bir büyüme görünümü olduğundan, para politikamızın kısıtlayıcı kalması için herhangi bir neden olmayacağını düşünüyorum" dedi. P