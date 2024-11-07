Bakan Bolat: İsrail ile ihracat ve ithalat sıfıra indi

CARİ İŞLEM AÇIĞINDAKİ GERİLEME DÖVİZ KURUNA İSTİKRAR GETİRDİ

Mal ithalatındaki artışa da değinen T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 44,4 milyar dolarak gerileyerek, 2024 Ağustos ayı itibarıyla son 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 11,3 milyar dolara gerilemiştir. Bu durum dövizde istikrarı getirerek, Merkez Bankası döviz rezervi 160 milyar dolar sınırına ulaşmıştır" dedi.

Yurt içi tüketim talebi sonucu ortaya çıkan tüketim malları ithalatının genel seyrine değinen Bolat, alınan önleyici tedbirler ve etkin ithalat politikalarımızın etkisiyle ithalatın artış hızında gerileme kaydedildiğine dikkat çekti. Bolat sözlerine şöyle devam etti: "2024 yılı Ocak-Ekim döneminde tüketim malları ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 milyar dolar artmıştır. Bu artışın 3,5 milyarı mücevherci ve kuyumcu eşyaları ve aksamlarından kaynaklandığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile mücevherci-kuyumcu eşyası ithalatı geçtiğimiz yılın ilk on aylık seviyesinde sabit kalsaydı bu sene tüketim mallarındaki dönemsel ithalat artışı yüzde 13 yerine yüzde 3,8 oranında gerçekleşecekti" dedi.

Diğer yandan, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 282,0 milyar dolara gerilerken, Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ithalat 340,0 milyar dolara gerildi. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 azalarak 94,3 milyar dolardan 65,6 milyar dolara gerilemiştir

ÇİN'DEN OTOMOBİL İHRACATI 8000'DEN 1500'E DÜŞTÜ

Çin'den gelen ürünlere uygulanan kota konusuna da değinen Bolat, "7 Haziran'da yürürlüğe giren Çin'den ithal edilen binek otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirdik. Bu adımla Çin'den otomobil ihracatı 8000'den 1500 adede düştü" dedi.

Ticaretteki reel tablodaki son durumu da anlatan Bolat, "Diğer taraftan uygulamakta olduğumuz ekonomik programın sonucu olarak Türk Lirasında bir reel değerlenme gözlenmekte olup, bu durum dezenflasyon sürecini de desteklemektedir. Para ve döviz piyasalarında istikrar sağlanarak, döviz kurundaki spekülasyona dayalı çalkantılı dönem geride kaldı. İç piyasada bile tüm satıcılar kendini dövize endeksliyor. Ani speküatif artışlar olduğunda girdi maliyeti artıyor. Önemli olan istikrarlı süreçte düşük faiz ve enflasyon oranına ulaşmak ve dünya piyasalarında teklif verebilmektir" dedi.

2025 YILINDA BAKANLIK BÜTÇESİNİN YÜZDE 60'I İHRACATÇI İÇİN KULLANILACAK

Türkiye'nin yüksek teknolojili ve katma değerli üretim ile ihracatını artırmaya yönelik yeni finansman programları hazırladığı bilgisini veren Bolat, bu programların KOBİ'ler ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için önemli fırsatlar sunacağını kaydetti. Bolat, 38 milyar TL'lik bakanlık bütçesinin 21 milyar TL'sinin ihracatçıya destek amaçlı kullandırıldığını, 2025 yıılında 56 milyar TL'ye çıkacak bütçenin yüzde 60'ının yine ihracatçıya destek olarak kullandırılacağını belirtti.

Bakan Bolat, 2023 yılında ihracatçılarımıza sağlanan 42 milyar dolarlık destekle büyük bir güç kaynağı olan Türk Eximbank'ın, 2024 yılında bu rakamı 50 milyar dolara çıkarma hedefi olduğunu açıkladı. İGE A.Ş. üzerinden verilen kredi oranıysa 84 milyar doları aştı.

FAHİŞ FİYAT CEZASININ ÜST SINIRI 1 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Piyasada denge sağlayıcı bir unsur olarak kullanılabilecek ifşa veya teşhir etme gibi yöntemlerin doğrudan uygulanmasından ziyade, öncelikli olarak rehberlik sağlama yolunu tercih ettiklerine belirten Ömer Bolat, "İhtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, bu yıl mayıs ayında yapılan düzenleme ile cezaların etkinliği ile caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tutarları artırıldı. Böylelikle, fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon TL'ye; stokçuluk cezasının ise 12 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi" dedi.

Bakan Bolat, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında otomotiv ve emlak sektörlerinde de fiyat denetimlerinin sıkılaştırıldığını ifade etti. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin yanı sıra, ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama, bununla birlikte ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi.