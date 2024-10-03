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Giriş Tarihi: 3.10.2024 10:01 Son Güncelleme: 3.10.2024 10:47

Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı

Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 44,81 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,97, Yİ-ÜFE yüzde 1,37 artış gösterdi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,38 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 25,55, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 33,09 olarak gerçekleşti.

Böylece TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE Temmuz 2023'te yüzde 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği tahmininde bulunmuştu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,70,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,531,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,19-0,041,020,991,030,571,085,462,293,161,050,401,041,541,580,874,139,190,443,29
Nisan1,630,781,311,871,690,851,687,252,393,181,430,520,762,602,981,284,347,670,813,60
Mayıs0,560,580,451,620,951,360,892,980,043,371,111,480,523,792,671,543,928,760,651,96
Haziran-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,921,640,250,410,073,030,090,694,016,776,501,38
Temmuz0,091,160,150,551,360,581,802,379,493,23-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94
Ağustos0,40-0,290,522,300,860,861,121,469,092,470,980,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68
Eylül0,890,180,656,300,990,971,253,084,752,971,530,290,2410,880,132,651,554,783,41,37
Ekim1,551,442,082,672,002,132,393,543,43-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94
Kasım0,670,521,49-1,440,382,303,512,883,28-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,81
Aralık0,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,93-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,14
Yıllık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,863,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,073,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart7,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,503,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,47
Nisan7,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,804,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66
Mayıs8,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,456,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68
Haziran7,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,66,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09
Temmuz6,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,785,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37
Ağustos7,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,976,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75
Eylül7,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,386,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09
Ekim7,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,365,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39
Kasım8,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,985,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,25
Aralık8,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,775,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,22

Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,81 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,59, imalatta yüzde 33,77, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,01 ve su temininde yüzde 48,7 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 32,7, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 44,38, enerjide yüzde 11,89 ve sermaye mallarında yüzde 36,55 yükseliş görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,83, imalatta yüzde 1,25, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,28 ve su temininde yüzde 1,95 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise ara malında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,7, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 1,89 artış kayıtlara geçti.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre tek azalan ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme oldu. Eylülde aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim olarak hesaplandı.

YILLIK DEĞİŞİMLER

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,6 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6'sının endeksinde değişim olmadı, 110'unun endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,9749,38
Gıda ve alkolsüz içecekler2,4843,72
Alkollü içecekler ve tütün4,1652,35
Giyim ve ayakkabı3,6330,7
Konut3,8697,87
Ev eşyası1,9840,29
Sağlık1,5150,7
Ulaştırma2,4426,6
Haberleşme-0,8836,64
Eğlence ve kültür2,3543,96
Eğitim14,2193,59
Lokanta ve oteller2,7265,41
Çeşitli mal ve hizmetler3,2546,69

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 36,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,74 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,84 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 51,67 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,9251,67
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE3,2248,23
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,5749,1
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,8450,05
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,9249,27
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE3,0846,09

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Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı
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