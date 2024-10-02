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Giriş Tarihi: 2.10.2024 11:05

ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek

ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinde toparlanmanın zaman içinde güçleneceğini söyledi.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesi büyümesinin yakın vadede Avrupa Merkez Bankası'nın şu anda beklediğinden daha zayıf olabileceğini ancak toparlanmanın daha sonra hızlanacağını söyledi.

De Guindos, "Artan reel gelirler ve kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkileri tüketim ve yatırımı destekleyeceğinden toparlanmanın zaman içinde güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

De Guindos, ihracatın artmasının ve özellikle zayıf olan verimlilik artışının toparlanmasının da ekonomiyi canlandırabileceğini sözlerine ekledi.

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ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek
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