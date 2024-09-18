A Para 6 yaşında

6 yıl önce 17 Eylül 2018'de kurulan Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenledi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner başta olmak üzere kanal ekibi törende gong çaldı.

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da A Para'ın 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Türkiye'nin "İlk Yerli Ekonomi Kanalı" olarak 17 Eylül 2018 tarihinde kurulan A Para ile başladığımız yolculuğun altıncı yılını büyük bir mutluluk ve gurur içinde kutluyoruz.

Yurtiçinde ve yurtdışında spekülatif ekonomi haberciliğine karşı, en doğru ve tarafsız bilgileri sunma misyonumuzla, birçok otoritenin ve finans dünyasının referans aldığı bir ekonomi kanalı haline geldik. Kanalımız, en güncel sektör analizlerini, finans haberlerini ve para piyasalarındaki son dakika gelişmelerini izleyicilerimize aktarmakta öncü rol oynamaktadır. Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu A Para'da, sektör analizlerini canlı yayınlarla sunarken, para piyasaları ve döviz kurlarının anlık takibini anlaşılır grafiklerle yapıyor ve tüm ilgili hedef kitlenin bu içeriklere kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

Başarı ivmemizi her geçen gün daha da yukarı taşıyan bu süreçte emeği geçen profesyonel kadromuzu, değerli yorumcularımızı ve tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, sağlık ve başarı dolu nice yıldönümlerine ulaşmayı temenni ediyorum.