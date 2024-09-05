Apara Gündem ECB üyesi Stournaras: Faiz indirilse bile sıkı para politikası devam edecek
Giriş Tarihi: 5.09.2024 12:31

ECB üyesi Stournaras: Faiz indirilse bile sıkı para politikası devam edecek

ECB üyesi Stournaras: Faiz indirilse bile sıkı para politikası devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, ECB faizi indirmeye devam etse bile para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam edeceğini söyledi.

ECB üyesi Yannis Stournaras, faiz oranları daha da düşürülse bile ECB'nin para politikasının "kısıtlayıcı kalacağını" söyledi.

Imerisia'ya yazan Stournaras, "Bir para politikası toplantısından diğerine ortaya çıkan en son bilgileri değerlendirerek mevcut verilere dayalı kararlar almaya devam edeceğiz. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliğin arttığı bir ortamda, ihtiyatlı hareket etmeye devam edeceğiz ve gerekirse faiz oranlarımızda kademeli indirimlerle para politikamızın yönünü uygun şekilde ayarlamak için tetikte olacağız" dedi.

Para politikası kararlarının "kademeli ve esnek bir yaklaşım" doğrultusunda alınmaya devam etmesi gerektiğini belirten Stournaras, "Başlayan ekonomik toparlanmayı baltalamak ve enflasyonu %2 hedefinin altına itme riskini almak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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ECB üyesi Stournaras: Faiz indirilse bile sıkı para politikası devam edecek
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