İhracatta ağustos rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Ağustos 2024 Dış Ticaret Rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir dış ticaretin tesisinin, ekonomi politikasının en önemli ayağını teşkil ettiğini dile getirdi.

İhracatın ağustos ayında da rekor kırmaya devam ettiğine dikkati çeken Bolat, "Ve ithalatımızdaki azalma trendi devam ediyor. Dış ticaret açığımızda güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Cari işlemler açığımızda da güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Bunun anlamı Türkiye'miz için daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat ve döviz biriktirmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu anlamda sürdürülebilir, dengeli dış ticaret performansı ile makro ekonomik istikrarına da büyük bir katkı sunmuş olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracatını bu ağustosta elde ettik. İhracatımız, yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılki rakamın 500 milyon dolar üzerindedir. Ve ağustos ayındaki rekorla beraber bakın son 13 ayın dokuz ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 2023 ağustos ayından başlayarak ekim, kasım, aralık ayları ve 2024'te ocak, şubat, mayıs, temmuz ve ağustos ayları olmak üzere dokuz ay rekorlar elde ettik."

"İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI DA OLUMLU BİR SEYİR İZLİYOR"

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatta da rekor kırıldığının altını çizerek, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık mal ihracatı da ağustos ayında gerçekleşti. İhracat, ağustos sonu itibarıyla 262 milyar dolara yükseldi. Bu da hayırlı olsun. İnşallah bu rakamlardan geriye gitmemek için, ileriye gitmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu 262 milyar dolar yıllık mal ihracatı demek son 1 yılda ihracatımızın yüzde 3,5 artması demektir." ifadesini kullandı.

İthalat cephesinde ise azalma trendinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, ithalatın ağustos ayında yüzde 10,8 gerileyerek 27 milyar dolara gerilediğini bildirdi. İthalattaki azalışın sonucu olarak dış ticaretteki azalmanın da devam ettiğine dikkati çeken Bolat, dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 43,4 düşüşle son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilediğini, ithalatın ihracatı karşılama oranının da olumlu bir seyir izleyerek yüzde 81,7'ye yükseldiğini aktardı.

"İLK 8 AYDA MAL İHRACATINDA NET 6,3 MİLYAR DOLAR ARTIŞ SAĞLANDI"

Ticaret Bakanı Bolat, 2024 yılının ilk 8 ayında ise ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 170,8 milyar dolara yükseldiğini ve böylece ilk 8 ayda mal ihracatında net 6,3 milyar dolar artış sağlandığını söyledi. Aynı dönemde ithalatın ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalışla 225,7 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, böylece ilk 8 ayda mal ithalatında 21,4 milyar dolar gerileme sağlandığını vurguladı.

Bolat, dış ticaret açığının da 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 33,6 azalışla 54,9 milyar dolara gerilediğini dile getirerek, "2023 yılının ilk 8 ayında dış ticaret açığı 82,6 milyar dolar idi. Böylece ilk 8 ayda dış ticaret açığımızı 27,7 milyar dolar azaltmayı başardık." sözlerini sarf etti.

Bakanlığın, ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bolat, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankamızla birlikte ihracatçılarımızı rahatlatmak için finansmana ulaşım ve finansman maliyetleri konusunda çabalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada inşallah bugüne kadar verdiğimiz imkanları daha da artırma gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ ÇEYREKTEKİ BÜYÜMENİN YARISI NET MAL VE HİZMET İHRACATINDAN KATKI OLARAK GELMİŞTİR"

Bakan Bolat, bugün açıklanan büyüme verilerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Aşağı yukarı son bir yıldır güçlü bir parasal sıkılaşmanın ve taleple alakalı yönlendirmenin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrekte büyüme oranında bir yavaşlama olmakla beraber tam 16 çeyrek üst üste büyüme var. 16 çeyrek son dört yıl demektir, son dört yıl üst üste pozitif olumlu büyüme kaydedilmiştir. 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2,5 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Birinci çeyrek yüzde 5,3 olarak revize edildi ve birinci çeyrekte net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 1,6 puandı, ikinci çeyrekteki yüzde 2,5'lik ekonomik büyüme oranına net, mal ve hizmet ihracatının katkısı da 1,3 puan oldu. Bu şu demek. İkinci çeyrekteki büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından katkı olarak gelmiştir. Bu da dış ticaretteki dengeleme sürecinin olumlu sonucudur. Makro ekonomik istikrara katkıdır. Gerek finansal istikrar, gerekse enflasyonla mücadeledeki hızla aşağı doğru iniş trendini de destekleyen güçlü bir parametre olmuştur."

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ağustosta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 yükselerek 22 milyar 63 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,8 azalışla 26 milyar 991 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,4 azalışla 49 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 43,4 düşüşle 4 milyar 928 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 10,5 puan artarak yüzde 81,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 15,4 puan yükselişle yüzde 95,2, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 7,7 puan artışla yüzde 98,6 oldu.

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,1 artış ve 11 milyar 471 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,5 artış ve 7 milyar 574 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 0,4 azalış ve 2 milyar 759 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,6 (20 milyar 882 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (684 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (380 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 674 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 338 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 169 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46 olarak hesaplandı.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 817 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 921 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 392 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT VERİLERİ

Ağustosta en çok ithalat yüzde 13,1 azalış ve 18 milyar 765 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 1,1 artış ve 4 milyar 180 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 10,7 düşüş ve 4 milyar 32 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 81,8 ile imalat sanayisinde (22 milyar 87 milyon dolar), yüzde 11,9 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 212 milyon dolar), yüzde 2,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (722 milyon dolar) hesaplandı.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 21 milyon dolarla Çin, 3 milyar 358 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 46 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 641 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 865 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 33,6 AZALDI

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 azalışla 225 milyar 666 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,7 düşüşle 396 milyar 467 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 33,6 azalarak 54 milyar 866 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 oldu.

"SON 1 YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ TAM 40 MİLYAR DOLAR AZALARAK 78,6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden dış ticaret verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:

"16 çeyrek, başka bir deyişle tam 4 yıldır aralıksız şekilde büyüyen Türkiye ekonomisi, mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve dengeli bir dış ticaretin tesis edilmesi noktasında güçlü adımlarla yoluna devam etmektedir. Bugün açıklanan % 3,8'lik 2024 yılı ilk 6 aylık ekonomik büyüme oranına, net mal ve hizmet ihracatımız 1,4 puan katkı yapmıştır. Böylece dış ticarette güçlü büyüme ve makro ekonomik istikrara önemli katkılar sağlanmıştır. Ekonomideki bu olumlu ivme, Ağustos ayı dış ticaret rakamlarına da yansımıştır. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuştur. Ağustos ayında mal ithalatımız % 10,8 azalma ile 27 milyar dolara gerilemiş, aylık dış ticaret açığımız %43,4'lük azalma ile 4,9 milyar dolara düşmüştür. 2024 Ağustos ayında; ihracatın ithalatı karşılama oranı 10,5 puanlık güçlü artışla, son 34 ayın en yüksek değeri olan %81,7 seviyesine yükselmiştir. 2024 yılının ilk 8 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 oranında artışla 170,8 milyar dolara yükselmiştir. İthalatta ise 2024 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,7 oranında bir azalma ile 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız ilk 8 ayda 54,9 milyar dolara geriledi. Böylece 2024 yılı ilk 8 ayda mal ihracatında net 6,3 milyar dolar artış sağlanırken, mal ithalatında ise 21,4 milyar dolar gerileme sağlanmıştır. Son 12 ay ise, yıllıklandırılmış ihracatımız % 3,5'luk artışla 262 milyar dolara yükselmiştir. İthalat düşüşündeki belirgin eğilim devam ederken, yıllıklandırılmış ithalatımız ise % 8,4'lük azalışla 340,6 milyar dolara gerilemiştir. Son 1 yıllık dış ticaret açığımız tam 40 milyar dolar azalarak 78,6 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Programımızın 2024 hedefleri ile uyumlu şekilde düşmeye devam eden cari işlemler açığımızın, 2023 Mayıs ayındaki 57 milyar dolardan 2024 Ağustos ayı için 16 milyar dolar civarına kadar gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Ekonomi politikamızın güçlü ve istikrarlı şekilde sürmesinde Ticaret Bakanlığı olarak birlikte çalıştığımız iş dünyamıza, üreticilerimize, tüm ihracatçılarımıza ve vatandaşlarımıza candan teşekkür ediyorum."