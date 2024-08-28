TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın görüşmesi, sempozyumun yapıldığı ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleşti.

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alındı.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.

Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.