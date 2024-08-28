Dış ticaret açığı yüzde 41,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2023'te yüzde 61,2 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32,4 AZALDI

Ocak-temmuz döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,4 azalışla 73 milyar 857 milyon dolardan 49 milyar 938 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2023 döneminde yüzde 65,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 13 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan 20 milyar 524 milyon dolara çıktı. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalışla 24 milyar 536 milyon dolardan 23 milyar 506 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artışla 44 milyar 30 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 olarak belirlendi.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta temmuzda imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta temmuzda ara mallarının payı yüzde 68,6, sermaye mallarının payı yüzde 15,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Temmuzda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 752 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 604 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 441 milyon dolarla ABD, 1 milyar 59 milyon dolarla Irak, 1 milyar 29 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı 11 milyar 952 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 223 milyon dolarla ABD, 8 milyar 561 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 480 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 284 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'una tekabül etti.

Temmuzda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 4 milyar 155 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 773 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 535 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 407 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 400 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,5'ini oluşturdu.

Ocak-temmuz dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 25 milyar 814 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 25 milyar 435 milyon dolarla Çin, 15 milyar 301 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 83 milyon dolarla İtalya, 9 milyar 535 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9 olarak hesaplandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2,8

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 3 artarken, ithalat yüzde 3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,8 artarken, ithalat yüzde 12,7 azalış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Temmuzda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'ü buldu.

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5 olarak kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14 artarak 20 milyar 405 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 8,6 düşüşle 27 milyar 142 milyon dolara geriledi.

Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 42,9 azalarak 11 milyar 789 milyon dolardan 6 milyar 737 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2023'te yüzde 60,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 75,2'ye yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 134 milyar 564 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 184 milyar 525 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 31,2 azalarak 72 milyar 573 milyon dolardan 49 milyar 961 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2023 döneminde yüzde 64,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,9'a yükseldi.