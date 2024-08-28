ABD’de mortgage faizleri düşmeye devam etti

Ekonomi yönetiminde Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları devam ediyor. Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında da OVP'ye yönelik hazırlıklar ele alındı.

Toplantıya ilişkin açıklamada 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durumun ele alındığı belirtilirken, Eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedeflerinin görüşüldüğü, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklüklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, toplumun refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikalar görüşüldü.

Açıklamada afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanlarının ele alındığı da belirtildi.