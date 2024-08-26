ABD Çin’e ilişkin nihai kararını bu hafta duyuracak

Biden yönetiminin bu hafta Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik yüksek oranlı gümrük vergisi artışlarına ilişkin nihai uygulama planlarını açıklaması bekleniyor.

ABD sanayisinin istediği olursa, planlanan vergilerin birçoğu yumuşatılacak. Elektrikli araçlardan elektrik hizmet ekipmanlarına kadar birçok üretici, yüksek gümrük vergisi oranlarının düşürülmesini, ertelenmesini ya da kaldırılmasını ve olası istisnaların büyük ölçüde genişletilmesini talep etti.

Başkan Joe Biden Mayıs ayında Çin elektrikli araçlarına uygulanan gümrük vergilerinin dört katına çıkarılarak %100'e, yarı iletkenler ve güneş pillerine uygulanan vergilerin iki katına çıkarılarak %50'ye yükseltilmesinin yanı sıra ABD firmalarını Çin'in fazla üretiminden korumak amacıyla lityum-iyon piller ve çelik dahil diğer stratejik ürünlere %25 oranında yeni gümrük vergileri getirileceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray ilk olarak yeni gümrük vergilerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı ancak ABD Ticaret Temsilciliği'nin 1.100'den fazla kamu yorumunu incelemesi nedeniyle bu tarih Eylül ayına ertelendi.

Tarifelerin hafifletilip hafifletilmeyeceği, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Temmuz ayı sonlarında Biden'ın kenara çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak ortaya çıkmasından bu yana yönetimin ilk önemli ticaret kararı olacak.

Bu karar siyasi açıdan zor bir karar. Vergilerin geri çekilmesi, Trump'ın Çin'den ithal edilen malları yüksek gümrük vergileriyle vurma sözü verdiği bir seçim kampanyasında Harris'in Çin ticareti konusunda daha yumuşak bir tavır takınacağı yönünde Cumhuriyetçilerin eleştirilerine neden olabilir.

İlk zamların devam ettirilmesi, Kongre'deki bazı Demokratların bile daha yüksek maliyetlerle ilgili şikayetlerini çekecektir.

Çin, "zorbaca" tarife artışlarına karşı misilleme sözü verdi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, bunların ABD'de bazılarının "akıllarını kaybediyor" olabileceğini gösterdiğini söyledi.

ABD'nin kararı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kasım ayında ABD-Çin gerilimini kontrol altında tutmayı amaçlayan bir ziyarette Wang ile görüşeceği hafta gelecek.