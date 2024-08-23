Philadelphia Fed Başkanı’na göre faiz indirimi Eylül ayında başlamalı

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, önümüzdeki haftalarda açıklanacak ekonomik verilerin ABD merkez bankasının ilk faiz indiriminin uygun büyüklüğünü belirlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Harker, "Faizleri metodik olarak aşağı çekmeye başlamamız gerekiyor. Şu anda 25 ya da 50 kampında değilim. Birkaç hafta daha veri görmem gerekiyor" diye konuştu.

İlk indirimin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olması gerektiğine ilişkin tartışmaya atıfta bulunan Harker, "Ben şu anda 25 veya 50 puan indirim kampında değilim" dedi.

Philadelphia Fed başkanı Harker, bu yıl politika kararları konusunda FOMC'de oy kullanmayacak.