Fed üyesi Collins: Hedeflerimizi resesyonu tetiklemeden başarabiliriz

Gelecek ay faiz indirimlerine başlanmasını desteklediğinin sinyalini veren Boston Fed Başkanı Susan Collins, "Gereksiz bir gerileme olmadan ve sağlıklı olmaya devam eden bir iş gücü piyasasıyla hedeflerimize ulaşmak için açık bir yol olduğunu düşünüyorum. Enflasyonu düşürmeye devam ederken sağlıklı iş gücü piyasasını korumanın önemi, gevşemeye başlamak için zamanlamanın bana uygun görünmesinin nedenlerinden biri" dedi.

Collins, Fed'in gevşeme döngüsünü daha alışılmış olan çeyrek puanlık hareket yerine yarım puanlık bir faiz indirimi ile başlatma olasılığı hakkında yorum yapmadı, ancak iş gücü piyasasının sağlığına yaptığı vurgu ve politikayı ayarlamak için "kademeli, metodik" bir yaklaşım çağrısı, borçlanma maliyetlerinde daha küçük bir düşüşe yöneldiğini gösteriyor.

Collins, görünüme yönelik riskler arasında, ABD iş gücü piyasasının çok hızlı soğuduğu görüşünün yerleşmesi durumunda ekonomik zayıflığa doğru "kendi kendini gerçekleştiren" bir sarmal olasılığı olduğunu söyledi.

"Genel olarak sağlıklı bir iş gücü piyasası olduğunu gösteren bir dizi veriden bahsetmek önemli" diyen Collins, açık iş pozisyonlarının azaldığını, aylık istihdam artışlarındaki azalmanın işten çıkarmalarda artıştan ziyade işe alımlardaki yavaşlamadan kaynaklandığını ve %4 olan işsizlik oranının hala düşük olduğunu belirtti.

Collins "Gördüğümüz düzenli yeniden dengeleme cesaret verici ve genel olarak çok yararlı oldu ve zaman içinde politika duruşumuzu gözden geçirmeye yönelik kademeli ve metodik bir yaklaşımın uygun olmaya devam edeceğini düşünüyorum. İyi konumlanmış durumdayız ve enflasyonu düşürmeye devam ederken sağlıklı iş gücü piyasasını korumak önemlidir" diye konuştu.