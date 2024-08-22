BoE’nin faizi Eylül’de sabit tutması bekleniyor

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası'nın bu yılın geri kalanında sadece bir kez daha faiz indireceğini, onun da Kasım ayında olacağını düşünüyorlar

Reuters anketine katılan 60 ekonomistin üçü hariç tümü BoE'nin 19 Eylül'de Banka Faizini %5,00'te tutmasını bekliyordu. Üçü 25 baz puanlık bir indirim bekliyordu.

Medyan tahminler, BoE'nin bu yıl Banka Faizini bir kez daha, merkez bankasının bir sonraki üç aylık ekonomik tahmin turunun yapılacağı Kasım ayında % 4,75'e düşüreceğini gösterdi.

Ancak piyasalar Kasım ve Aralık aylarında iki faiz indirimi daha yapılacağını ve yılsonu faiz oranının %4,50 olacağını fiyatlıyor.

Ekonomistlerin %65'i, 60 ekonomistin 39'u, BoE'nin bu yıl sadece bir kez daha faiz indireceğini ve borçlanma maliyetlerini %4,75'te bırakacağını tahmin ediyor. Yirmi kişi iki ya da daha fazla indirim öngörürken, bir kişi ise hiç indirim öngörmüyor.

Medyan tahminler Banka Faizinin Mart sonunda %4,50, Haziran sonunda %4,25 ve üçüncü çeyrekte %3,75'e indirileceğini göstermektedir.

Rabobank'tan Stefan Koopman, "Manşet enflasyonun yılsonuna kadar %2.75-%3.00'e doğru yükseldiğine tanık oluyoruz ve işsizlik sabit kalabilir. TÜFE ve anket verileri enflasyonun gerçekten de gerilediğini, ancak bunun salyangoz hızında olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, veriler PPK şahinlerini temkinli ve kademeli bir ayarlamayı savunmak için yeterli cephaneyle donatmalıdır" dedi.

Ankete katılan 14 Gilt-edged piyasa yapıcısından (GEMM) 12'si bu yıl Kasım ayında çeyrek puanlık bir indirim öngörürken, ikisi önümüzdeki çeyrekte 50 baz puanlık indirim öngördü.

GEMM'ler arasında Citigroup ve TD Securities, Temmuz ayında yapılan bir ankette yılsonu tahminlerini %4,50'den %4,75'e yükseltmişti.