Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Vergide adaleti güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz.
Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz!"
Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 18, 2024
Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz! https://t.co/JuA43tGx81