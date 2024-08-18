Apara Gündem Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendiriyoruz
Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:13 Son Güncelleme: 18.08.2024 13:15

Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendiriyoruz

Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirdiklerini vurgulayarak "Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Vergide adaleti güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz.

Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz!"

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Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendiriyoruz
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