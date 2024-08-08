Apara Gündem Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
Giriş Tarihi: 8.08.2024 15:18

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Son dakika haberleri: TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
12.07.202459.45194.345153.796
19.07.202459.21494.695153.910
26.07.202456.10491.907148.011
02.08.202457.89592.491150.386

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Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
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